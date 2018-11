KUULA | Pulmakorraldaja Merily Heinmaa: läbilöömiseks pead mõne aja lihtsalt trügima ja rassima

Heinmaa ei lase asjadel "lihtsalt kulgeda", vaid annab endast kõik, et teha ära talle antud ülesanne. Tal on juba noorest peale olnud palju energiat ja tahet lüüa elus läbi.

"Minus on mingisugune metsik energia," rääkis Merily "Hakkame tegutsema" uues osas. "Ma teen väga kirglikult oma asju. Kui ma midagi teen, siis ma teen seda päriselt."

Pulmade korraldamine on Merilyt proovile pannud, sest kuldne reegel pulmades on see, et kõike võib juhtuda. Seega on Merily omandanud võime külma närvi suure pinge all säilitada. Veel on ta õppinud seda, et ebameeldivas olukorras on süüdlase otsimine tarbetu, kui ta pole enne läbi mõelnud, kas ta oleks saanud midagi teistmoodi teha. Tema jaoks on väga oluline olla iseenda sõber.