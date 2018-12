KUULA | Ruslan Gogin - nõuandja ärimaailma algajatele

Ruslani üks peamistest töödest on anda alustavatele ettevõtjatele head nõu nende äri tuleviku kohta. Ta on sellega mitu aastat tegelenud ja olnud pealtnägija nii õnnestumistele kui ka ebaõnnestumistele. Podcasti "Hakkame tegutsema" uues osas jagab Ruslan oma teadmisi. "Ükski ettevõtja ei hakanud ettevõtjaks, selleks et olla altruist." Sellest lähtuvalt räägib Ruslan, kui oluline on leida oma koht äriidee koostamisel ja millised katsumused see endaga kaasa toob.

Saates tuleb juttu ka sellest, miks ainult väike protsent alustavatest ettevõtetest suudab saavutada edu. "Kui sa tahad olla ettevõtja, siis mine alusta Amazonist," ütleb Ruslan. Ta usub, et Amazon annab algajale selge ettekujutuse ärimaailmast. Veel tuleb jutuks kui suurt rolli mängib ettevõtluses kultuur ja ühiskond. Ruslan on veendunud, et klienditeenindus on turismiga tihedalt seotud kuna turistid puutuvad kõige rohkem kokku just klienditeenindajatega. "Ma leian, et hotellid ja restoranid on meie riigi nägu." Siinkohal ei jäta Ruslan mainimata, et Eestisse tuleb tagasi vaid 3% turistidest.

Ruslani põhiväärtuste alla kuuluvad kommunikatsioon ja austus. Ta leiab, et inimestel on raskusi pidada lubadustest kinni, aga seda probleemi on lihtne lahendada üksteisega rohkem suheldes ning aus olles.

Ruslan on äriklubi juht vene keelt kõnelevas klubis. Lisaks sellele on ta iseseisev turundaja ning tema ülesanne on aidata teisi ettevõtteid üle Baltikumi ja Soomes.