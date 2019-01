KUULA | Tiina Saar jagab tööõnne valemit

Tiina on elus töötanud paljudel erinevatel ametikohtadel, praegu psühholoogi ja karjäärinõustajana. Tema eesmärk on aidata inimesel leida endale kõige sobilikum töö. Rohkem infot leiab Tiina ja tema tegemiste kohta siit (http://aaretesaar.ee/).

Räägime, kuidas otsustas Tiina, millist ametit pidama hakata? Räägime generatsioonide erinevustest, õppimisest 21. sajandil, noortest ja ametitest - kuidas leida õige amet?

"Mida nõudlikum on keskkond, seda rohkem oleme pinges," rääkis Tiina Saar-Veelmaa. "Kui inimene ei julge rääkida oma töösse puutuvast, siis ta võib viga saada. Süsteem saab toimida ka nii, et see ei ole ainult kontrollipõhine."

