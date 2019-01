KUULA | Tiit Paananen: kas sinu igapäevased valikud on kantud organisatsiooni või isiklikest huvidest?

Paananen räägib vestluses juhtimiskonsultandi- ja koolitaja Veiko Valkianeniga, et põhiküsimus, millele töötajad peaksid organisatsioonis vastama, puudutab meie käitumise sügavamaid tagamaid. „Soovitan kõigil igapäevaselt esitada endale üks lihtne küsimus, seda eelkõige oma tegevusi planeerides ja otsuseid langetades - kas see, mis ma nüüd ette kavatsen võtan, on hea organisatsioonile või mitte," räägib Paananen. „Kui me saame sellele küsimusele vastata „jah", siis on ettevõttel oluliselt suuremad võimalused oma tegevuses ka õnnestuda," tõdeb ta.

Paratamatus on aga see, et enamus inimesi kipub ikkagi esitama küsimuse lähtuvalt sellest, kas see on pigem mulle kasulik või mitte? Ja sealt hakkavad ka paljud probleemid pihta.

Esimene samm siin on üldse teadvustada, et see on keskne küsimus, millele tuleks kõigil meil pidevalt otsa vaadata. Kui me sellele küsimusele järjepidevalt ja teadlikult ei vasta, siis on kogu selle koosluse elujõud küsitav. Mingis mõttes räägime me siin omanikutundest, mida tuleks kindlasti igal organisatsiooni tasandil taotleda.

„Minul on olnud õnne olla kõikide nende ettevõtete aktsionär, kus ma olen töötanud, mis kindlasti on aidanud panna oma tegevuse teise valgusesse," räägib Paananen.