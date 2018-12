KUULA | Viivika Vahi: ma olen keeranud kõik endale meeldiva rahateenimisallikaks

Viivika esitleb ennast inimesena, kes peab kõigepealt asju ise proovima ja kogemuse kätte saama. Teda ei peata hirm, sest see on hea motivaator. "Kõige parem vahend hirmu tapmiseks on hakata tegutsema," leiab Viivika "Hakkame tegutsema" intervjuus. Ettevõtlikkus viis Viivika Feng Shuini, mis on Hiinast pärinev pseudoteadus ja tegeleb 8 tähtsa eluvaldkonnaga. Kuna talle hakkas teadus väga meeldima, siis soovis ta teha sellest ka karjääri. Nii suunduski Viivika Amazoni, kus ta loob ja müüb tooteid V5 Feng Shui brändi alt.

Ettevõtlus on Viivikale õpetanud paljugi. Ta on õppinud leidma kiireid lahendusi probleemidele kaeblemise asemel, hirme ületama, uusi harjumusi rakendama. Sellest lähtudes asutas Viivika Inspiratsiooni instituudi, mis on Eesti esimene virtuaalne ideede inkubaator naistele.