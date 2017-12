Kuuldused Bitcoini surmast osutusid (jälle) tugevasti liialdatuks

Bitcoin pööras reedel suuremasse langusesse, mis pani väga "targad" kriitikud taaskord krüptoraha lõpust rääkima. Nüüdseks on bitcoin aga paaripäevasest müügisurvest kenasti taastunud, vahendab Reuters.

Reedel kukkus krüptoraha pea 30 protsenti 11,159.93 dollari tasemele. Tegelikult käis hind korraks madalamatelgi tasemetel, kuid seda vaid mõneks minutiks. Platvormil Gdax on hind uudise avaldamise hetkel aga 15 400 dollarit.

Aasta perspektiivis on aga bitcoini hind tõusnud 20 korda - tuhandelt 20 000 eurole. Nüüd tundub, et eksponentsiaalne tõus on vähemalt tuntuima krüptoraha puhul läbi. Eks seetõttu vaatavad palju vähemtuntud müntide poole, lootes sealt mitmesajaprotsendilisi tootlusi.

Samas tasub silmas pidada Nassim Talebi tähelepanekut - nii kõrge volatiilsuse korral pole tõusu ja languse protsent võrreldavad. Näiteks, kui 100 dollari pealt tõuseb valuuta 1000%, on tema väärtuseks nüüd 1000 dollarit. Kui ta siis aga langeb 90%, on väärtus jälle 100 dollarit.

Taleb ütleb ka midagi, mis kindlasti ei meeldi ajakirjanikele - ülikõrge volatiilsuse korral pole mingit mõtet lugeda uudiseid, et leida sealt põhjuseid, miks bitcoin ühte või teist teeb. Põhjuseid ei tea nimelt keegi. Näiteks praegu väidetakse, et langus oli põhjustatud inimeste soovist jõulukinkide jaoks raha saada - teised aga ütlevad, et investoreid hirmutasid hoopis levivad kuuldused sisetehingutest.