Kuulsa laulja veidrused: Elvis andis võhivõõrastele väga hinnalisi kingitusi. Mida ta laiali jagas?

Elvis Presley karjäär oli kahtlemata väga edukaks. Teda kutsutakse tihti „rock & rolli kuningaks" ning tema albumeid on müüdud ligi 600 miljonit tükki. Tema muusiku- ja filminäitleja karjäär on teada-tuntud. Samuti teatakse tema terviseprobleemidest. Üks aspekt mehe elust on aga seni vähe teada. Nimelt kinkis ta inimestele, vahel täitsa võõrastele, Cadillace, kirjutab Celebrity Networth.

Elvis mainis roosat Cadillaci ühes oma loos „Baby, Let's Play House" ja pärast seda ostis ta oma emale 1955. aasta Cadillaci, mille ta lasi justnimelt roosaks võõbata. Ilus kingitus kahtlemata, aga Gladys Presleyle ei olnud sellest just palju kasu, sest tal ei olnud juhiluba.

1970ndate keskel juhtus huvitav seik. Ühel paaril paaril oli just nende pulmapäevaks ostetud Elvise kontserdi piletid. Nad arvasid alguses, et piletid on järgmiseks õhtuks. Nad kaalusid pulma edasi lükkamist, aga õnneks suutsid nad saada piletid ka järgmiseks õhtuks.

Seljas pulmariided, tulid nad kontserdile. Nad nägid seal Elvise üht parimat sõpra Charlie Hodge'i ja rääkisid mehele oma loo. Tema omakorda rääkis selle edasi Elvisele. Kontserdi ajal küsis Elvis lavalt, kus on vastabiellunud paar ja kutsus nad lavale.

Elvis kutsus paari pärast kontserti lava taha. Ta soovis neile teha pulmakingi. Selleks oli Cadillac ning tšekk 10 000 dollarile. Ta ütles neile, et oli meelitatud, et nad kaalusid oma pulma edasi lükkamist.

See ei olnud aga viimane Cadillac, mille mees kingina välja jagas. Aastate jooksul ostis ta selle ka ühele oma taustalauljale, oma hambaarstile, juuksurile, karatee-treenerile, autojuhile, teistele näitlejatele, turvameestele ning sõpradele. 1973. aastal kulutas ta pooleteise nädalaga 200 000 dollarit ostes 29 Cadillaci.

Aga tema kõige võimsam ostupäev leidis astet 1975. aasta 27. juulil. Ta šoppas parasjagu Madison Cadillaci poes, kus ta oli autosid ostnud 20 aastat. Elvis kulutas 140 000 dollarit 14 Cadillaci ostmiseks. Need läksid jagamisele pere ja sõprade vahel, aga ühe auto sai ka võhivõõras inimene. Mennie L. Person oli mustanahaline pangateller ja ta imetles Elvise eritellimusel tehtud limusiini. Laulja küsis, et kas naisele meeldib see mida ta näeb. Loomulikult ütles naine, et meeldib.

Elvis ütles, et see on tema oma, aga pakkus välja, et võib naisele osta ka Cadillaci. Person valiski kuldse/valge 1975. aasta Eldorado, mis maksis 11 500 dollarit.

Järgmisel aastal astus Elvis sisse Denveris asuvasse autosalongi ja ostis Cadillacid kolmele politseinikule ja ühele arstile. Lisaks veel kahele inimesele, kes juhtusid lähenduses viibima. Kohalik uudistejaam andis sellest teada ning Elvis helistas loomulikult raadiosse ja pakkus, et võib auto osta ka ankur Don Kinney'le. Mees arvas, et Elvis teeb nalja ja ta pani toru ära. Laulja helistas tagasi ja ütles, et „ei" ei ole vastus.

Ei ole teada, kui palju ta teistele autosid ostis, aga selge on see, et ta oli ses osas väga lahke mees. Järgmine kord, kui kuskil Cadillaci sõitmas näed, siis mõtle, et selle võis osta kuningas isiklikult.