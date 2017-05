Kuulsa näitleja uskumatud kulutused. Kui palju kulub Johnny Deppil ühes kuus?

53-aastane megastaar Johnny Depp on üks kaasaja tuntumaid nägusid Hollywoodis. Täna on tal käimas kaks suurt kohtuasja, üks tema enda sisse antud, teine tema vastu. Viimasest tuleb välja, milliseid summasid mees on aastate jooksul kulutanud, kirjutab Celebrity Networth.

Depp on aastate jooksul teeninud kokku üle 650 miljoni dollari, kuid ühel päeaval võtsid temaga ühendust tema pikaaegsed mänedžerid ning ütlesid, et mehel on raha vähevõitu. Depp palus uurida, ega tema mänedžerid ise ei ole midagi kurja teinud ning selgus, et tal on alust nende vastu kohtusse minna. Ta esitaski The Management Groupi vastu hagi. Täpsemalt Joel ja Robert Mandeli vastu. Depp nõuab neilt 25 miljonit dollarit. Peamiselt seetõttu, et tal on tekkinud ligi 40 miljoni dollariline võlg, millest ta varem midagi ei teadnud. Lisaks ei maksnud nad väidetavalt õigel ajal tema varamaksu ja andsid välja laene, mida ei oleks tohtinud. Nad maksid ka turuhinnast oluliselt rohkem turvateenuse ja teiste teenuste eest.

The Management Group (TMG) tegi aga vastusammu ning andis kohtusse Deppi. Neil ei ole nüüd ka mingit probleemi tuua avalikkuse ette Deppi tegelikud kulutused, et näidata, kuidas mees end ise võlgade sisse on mässinud. Nende andmetel kulub kuulsal näitlejal ligi 2 miljonit dollarit kuus.

Deppil on 14 maja, suur hulk luksusautosid ning kulukas veinijoomise komme.

Järgmised numbrid on pärit Deppi vastu antud kohtuasjast:

TMG väidab, et Depp kulutas 75 miljonit, et osta, remontida ja sisustada 14 maja üle maailma. Teiste seas on häärber Lõuna-Prantsusmaal. Ta omab ka saari Bahamal ning hobusefarmi Kentuckys. Los Angeleses on tal mõned korterid ja majad. Igas majas on täiskohaga tööl mõned inimesed. Kokku on neid 40 ja iga kuu kulub tal nende peale 300 000 dollarit.

Deppil on 45 luksusautot. 2016. aastal müüs ta Harry Potteri autorile J.K. Rowlingule enda 18 miljonit dollarit maksva jahi.

Depp ei sõida loomulikult ka tavalennukitega. Ta rendib Gulfstream GV-d 200 000 dollari eest kuus.

Mees on ka kollektsionäär. Talle kuulub kokku 70 harudast kitarri ja tal on väga hinnaline juveelide kollektsioon. Lisaks on ta kulutanud miljoneid ostmaks kokku Hollywoodi mälestusesemeid, eriti Marilyn Monroele ja Marlon Brandole kuulunud asju. Tal on neid nii palju, et on sunnitud rentima 12 ladu, et neid hoiustada. Loomulikult kogub ta ka kunsti. Väärtuslikke taieseid on tal üle 200. Teiste seas Jean-Michel Basquiat ning Andy Warholi teosed.

Johnny Depp on suure südamega mees.10 miljonit on ta kulutanud lähedaste ja sõprade eest hoolitsemisele. Ta on maksnud oma õe ja kadunud ema elamiskulude eest. Kui ema oli haige, siis maksis mees 35 000 dollarit kuus, et tema eest hoolitsetaks.

Kui suri tema hea sõber Hunter S. Thompson, siis kulutas Depp 5 miljonit, et täita sõbra viimane soov - et tema tuhk tulistataks kahurist välja Aspeni kohale.

Depp sattus hiljuti uudistesse sellega, et ta on uue "Kariibimere Piraatide" filmi võtetele korduvalt hilinenud ning et ta joob palju. Kohtupaberitest selgub, et ta kulutab veinile 30 000 dollarit kuus.

Selgub aga ka tõsiasi, et mehel on pangakaardil vaid 55 000 dollarit.

Tundub, et mees peab oma vara müüma hakkama, et enda kallist elustiili toita. Uue filmiga teenib ta muidugi kindlasti oluliselt lisaraha.