Reedel alustavad Moskva börsil kauplemist riigi suurima ja ligi 70aastase ajalooga lastekaupade keti Detski Mir ehk lastemaailma aktsiad, kirjutab Äripäev.

See on Venemaal esimene suurem aktsiate esmasemissioon (IPO), mis on ühelt poolt märk investorite usalduse taastumisest mitu aastat sanktsioonide all olnud majanduse vastu, teisalt testib selle usalduse kindlust.

IPO hindab ettevõtte väärtuse ligi 1,1 miljardile dollarile.

Eratarbimine on Venemaal viimastel aastatel kannatanud, kuid Detski Mir on seda trendi trotsinud ning avanud viimasel kahel aastal üle 200 uue kaupluse. Aastane käibe kasv on olnud ligi 30% ning kasum ruutmeetri kohta kasvanud.

