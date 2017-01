Superstaarisaate finalist Taavi Peterson müüb maatükki, mille eest küsib osa summast väidetavas krüptorahas, kirjutab Äripäev.

Tallinnast 20 minuti autosõidu kaugusel Raplamaal Hagudis asuvale maatükile on tehtud detailplaneering kui pere- ja ridaelamumaale ja see on hinnatud 15 000 eurole.

Peterson märgib, et müügisummast 30 protsenti võtaks ta vastu OneCoini valuutas, mis tähendab, et virtuaalmünte võtaks ta vastu pea viie tuhande euro eest.

OneCoini müntide taga on püramiidskeemiks peetav skeem, mis lubab enda krüptorahale mitmekordset tootlust. Petersoni sõnul on ta kursis OneCoini skeemi kriitikaga, kuid leiab, et kõmu taga on peavoolumeedia, mis selliste asjade edusse ei usu.

Loe pikemalt Äripäevast!