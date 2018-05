Kuulus näitleja tegi filmitootjaga väga hea tehingu, kui oleks võinud valida ka kohtusse mineku tee

Jackson on tõesti väga lahe mees, aga ta loeb ka koomikseid. Kui ta nägi, et Nick Fury on tema moodi, siis mõtles ta, et annab Marveli kohtusse. Ta valis aga endaliklt vingema tee. Ta sõlmis firmaga lepingu, et kui koomiksist peaks saama film, siis temale pakutakse Nick Fury rolli esimesena. Näitleja raamatupidaja ei olnud ehk toona väga rõõmus, et selline tehing tehti - karakter oli eelnevalt tele-eetris olnud 1998. aastal, kui teda mängis David Hasselhoff. Aga sellest sai Jacksonile väga kõva tehing. Hetkel on tal Marveliga 9 filmi tehing, kus ta peab Nick Furyna üles astuma. Iga kord teenib ta miljoneid. Isegi väike roll, mis nõuab mõnetunnist tööd, võib talle sisse tuua 2-3 miljonit dollarit. Suurema rolli eest saab ta 5-7 miljonit.

Samuel L. Jackson on tänaseks teeninud Nick Fury kehastamise eest vähemalt 20 miljonit dollarit. Võib-olla isegi 30 miljonit. See on väga palju rohkem kui ta oleks teeninud kohtuvaidluse teel. Ning see raharong ei ole sugugi hoogu maha võtmas.