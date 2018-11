Kuulus roosa teemant müüdi oksjonil rekordsumma eest maha

arry Winston kuulub Swatchile, mille tegevjuht Nayla Hayek, ettevõtte asutaja Nicolas Hayeki tütar nimetas teemanti pärast ostu ümber, vahendab Reuters. Selle uueks nimeks sai „Winston Pink Legacy” ja see läheb luksusjuvelliiri haruldaste vääriskivide kogusse.

Teemanti eest välja käidud summa moodustab ligi pool Šveitsis toimunud oksjoni käibest, mis küündis 110 miljoni dollarini. „Pink Legacy osteti sel aastal enneolematu kõrge hinna, 50 miljoni dollari eest, mis teeb 2,6 miljonid dollarit karaadi koha ja see on roosade teemantide rekordhind,” märkis oksjoni korraldanud luksustoodete grupi Christie juhatuse esimees Francois Curiel.

Ta lisas, et tema jaoks on Pink Legasy teemantide Leonardo Da Vinci. „Ma ei usu, et sellest midagi paremat on,” põhjendas ta. Teemanti värvust on nimetatud „väljundirikkaks”, mis on kõige kõrgem hinnang, mida ühele roosale teemantile anda saab.

Teemantile, mis kunagi kuulus Oppenheimei perele, kes tegid De Beersist maailma suurima juveeliettevõtte, pakuti eelmüügis hinnaks 30-50 miljonit dollarit. Teemanti tänast müüjat ei avalikustata.