Kuum ilm pärsib kinnisvaraturgu: ostjate huvi poole võrra vähenenud. Kuulutusi vaadatakse, aga käsi telefoni järele ei haara

„Väga ekstreemsed ilmad mõjutavad ostjate huvi. KuI väljas on 25 kraadi sooja ja päike paistab, siis ei tegele inimesed enam suurte asjadega,“ tõdes Pindi kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman.

Sama käib ka talvel väga madalate kraadide kohta, kui inimesed sõidavad kiiresti töö ja kodu vahet ning kinnisvaraobjektidega tutvuma ei tõtta.

„Klientide huvi on kindlasti poole võrra vähenenud,“ lausus Sooman, lisades, et objekte internetist küll vaadatakse ja klikid ei ole märkimisväärselt vähenenud, kuid vaatamise järel telefoni ei haarata ja maaklerile ei helistata. Paljud inimesed ei hakka palavaga arvutama ja pangaga asju ajama.

Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi tõdes, et üldiselt on kuum juuli olnud vaiksem, kuid mõnedel maakleritel on ka juulis olnud kõvasti tööd ja ringi lippamist.

Kliendid tulemata ei jää

Samas on päeva lõpuks Soomani sõnul tegemist ühendatud anumate süsteemiga ehk klientide kõned ei kao kuskile ära. Kui inimesel on kodu tarvis, siis ta lükkab selle otsingud küll kuumaga edasi, kuid otsimisest ei loobu. See tähendab, et ilmade jahenedes tulevad ka huviliste kõned ning sedavõrd on tööd siis jälle rohkem.