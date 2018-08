Kuum suvi kalapüüki ei mõjutanud

Ausalt öeldes ei ole ilm kalapüüki eriti mõjutanud – drastilisi erinevusi küll näha pole,” ütles Freshfish OÜ juhatuse liige Ott Laid, kelle sõnul on kõik tööd ära tehtud nii nagu varemaltki.

Räimesaak oli Laidi sõnul siiski kehvem kui eelmisel aastal.

Lesta on tema sõnul rohkem püütud. “Seetõttu, et juulikuus olid vaiksed ilmad ning me käisime püügil ka rohkem,” selgitas ta.

