Kuuma eest varju otsivad inimesed täidavad ostukeskuseid

Kuigi suviti näivad linnad inimestest tühjenevat, ütlesid kaubanduskeskused üle Eesti ERR-ile, et erakordselt palavad ilmad on keskuste käibele positiivselt mõjunud. Põhjuseks pakutakse poodide jahedat kliimat.

"Võime julgelt öelda, et meie klientidele meeldib meid ka soojal ajal külastada," ütles Tartu Kvartali äri- ja vabaajakeskuse turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Teele Tamme.

"Võrdlesime käesoleva aasta mai- ning juunikuu keskuse külastatavust eelmise aasta sama perioodiga ning näeme, et külastajate arv on nende kahe kuu jooksul kokku üle 140 000 külastaja võrra suurenenud."

Kuigi täpset allahindlusaegset statistikat ei saanud Ülemiste keskuse turundusjuht Kristina Antšak veel anda, ütles ta, et ka Ülemistes võib märgata külalistearvu tõusu. "Näib, et palavad ilmad ei viigi inimesi nii palju linnast ära ja randadesse, tullakse hoopis keskustesse, kus on konditsioneeritud ruumid ja suveallahindlused," spekuleeris ta.

Rocca al Mare ja Kristiine keskuste kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Linda Eichleri sõnade kohaselt on selle suve nõutumad tooted seotud kuumade ilmadega. "Sellel suvel on Rocca al Mare ja Kristiine keskustes olnud populaarsed kaubaartiklid näiteks ventilaatorid, konditsioneerid, külmkapid, päikesevarjud, ujumisriided, T-särgid, kleidid, lühikesed püksid ja jalanõud," ütles Eichler.