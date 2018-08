Kuumalaine annab valusa hoobi õlletöösturitele

Suute tootjate saak Skandinaavias, Põhja-Saksamaal ja Baltimaades võib tulla 30-40 protseti tavapärasest väiksem, teatas teraviljakaupleja Evergrain Garmany.

Odra hind tõuseb juba ning selle kulud tuleb kogu tarneahelat mööda edasi anda kuni need lõpuks jõuavad kallima õlle näol tarbijateni. Mõned saksa õlletootjad tegid juba algust õllehindade tõstmiseks, ütles Hamburgi kaupleja GrainCom GmbH maakler Stefan Vollmar Bloombergile.

„Meil on suur varustusprobleem,“ ütles Suurbritannia teraviljakaupleja Robin Appeli odra- ja kaerakaupmees. „Linnase moodustab väiekse osa pindi hinnast, kuid kui pinte on palju, on see suur kulu.“

Skandinaavias, kus ülikuum ilm põhjustas metsapõlenguid, viib kuum ilm saagi kolm kuni neli nädalat varasema valmimiseni. Ilma mõju saagile tähendab, et Euroopa Liitu ähvardab linnase tootmiseks sobiliku odra 490 000 tonnine puudujääk. See on esimene puudujääk kaheksa aasta jooksul prognoosis RMI Analytics.

Alates aprillist on Prantsusmaa linnaseodra hind kerkinud enam kui 35 protsenti, tõustes kõrgeimale tasemele alates 2013. aastast.

Mõningal määral võib Euroopa põhjaosa kehva saagi mõju vähendada Prantsusmaa suurepärane saak.

Saku õlletehase kommunikatsioonijuht Kristiina Tamberg kinnitas, et Bloombergi info vastab tõele. Samas Saku jaoks selle aasta linnase sisseostu hindu hetkel toimuv ei mõjuta, kuna praegu tehasesse saabuva linnase hind baseerub eelmise aasta saagil. Seega pole see praegu muutnud ka ôlle hinda.

"Hetkel veel ei oska prognoosida, kui oluline môju odra hinna muutusel edaspidi ôlle hinnale tuleb, kuivôrd uute lepingute sôlmimine tulevaks aastaks ja eelarvestamine seisab alles sügisel ees," ütles ta.

Tambergi sõnul on Eestis on viimase aja suurim môjur hinnatôusu juures olnud paljuräägitud ülisuur aktsiisitôus.