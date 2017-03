Kuus küsimust ja vastust väikeliisingu kohta — kui lihtne on autot osta

Paljudel jääb auto ostmata sissemakse puudumise või teiste nõuete tõttu. Väikeliising on mugav teenus, mis võimaldab soetada sõiduki enda nimele, auto vanus ei mängi seejuures rolli ja sissemakse ega kasko pole vajalik. Mida veel teenuse kohta teada võiks – vaata vastuseid korduma kippuvatele küsimustele!

1. Kui kalleid autosid Väikeliising finantseerib?

Finantseering saab olla kuni 10 000 eurot, sel juhul ei pea sissemakse olema suurem kui 10%. 3000-eurose finantseerimise puhul võib sissemakse olla 0. Sissemakse suurus ei sõltu ostetavast autost.

2. Kes saab auto omanikuks?

Auto vormistatakse kohe kliendi nimele ja klient saab omanikuks — lihtne ja mugav.

3. Kui klient on omanik, siis kas kaskokindlustus on kohustuslik?

Kuna klient on sõiduki omanik, siis ei ole kaskokindlustus nõutav, aga siiski on soovitav see vähemalt uuemate autode puhul teha.

4. Auto on eluks vajalik tarbeese ja paljudel Soomes töötavatel eestlastel on mure, et pangad nende oste ei finantseeri. Kas Väikeliisingu teenusega saab ka Soomes töötavaid eestlasi aidata?

Väikeliisingu abiga saab finantseerida ka Soomes töötavate eestlaste autoostu.

5. Kas on veel erinevusi tavaliisingust?

Tavaliisingutel on auto vanusele piirang, kuid Väikeliising piirangut ei sea.

6. Miks üldse siis pangaliisingut kasutatakse?

Pankade tavaliising on hea uue auto soetamiseks, olles kulukuselt soodsam. Väikeliising on alternatiiv pangaliisingule, kui auto on kasutatud või auto vanuse tõttu ei ole pangaliisinguga finantseerimine võimalik. Kindlasti on iga finantsteenuse kasutamisel oluline, et klient tutvuks tingimustega ja kaaluks iga otsuse tegemist.

On soov soetada uus või kasutatud sõiduauto — Väikeliisingu abiga leiab igaüks just enda võimalustele sobiva lahenduse.

Kuidas teenus toimib:

Küsige pakumine ette soovitud summale

Pakkumise olemasolul saad mugavalt ja kiirelt osta soovitud sõiduki

Vormistage sõiduk maanteeameti teenindusbüroos enda nimele

Tegu on finantsteenusega. Teenuse tingimustega saab tutvuda Väikeliisingu kodulehel.