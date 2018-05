KUUUURIJA VIDEO | Ei, ei kommenteeri, ei oska kommenteerida! Swedbanki juht räägib Rumeenia kinnisvaraafäärist

Katrin Lusti autorisaade „Kuuuurija“ katsus loole heita uut valgust. Ärimees Hans H. Luik tõdeb teleklipis, et investeeringu tegemise aeg oli ju „Eesti rahva absoluutne majandustõus, 2006.-2007. aasta. Mõned ostud ma tegin ise, näiteks ostsin Delfi, mis oli õnnistatud investeering, ja ülejäänud jätsin professionaalse investeerimisfirmade - nagu Swedbank - hoolde. Aga see asi ei läinud mul Swedbanki kaudu kaduma, see läks mul Rumeeniasse, usaldades EMT endist juhatajat Peep Aaviksood. Ma arvan, et ta teab väga hästi, kuidas sellist saasta oli võimalik esitleda perspektiivika kinnisvarainvesteeringuna, mida ta pole kunagi olnud,“ nendib Luik tagantjärele. Peep Aaviksoo firma laenas raha enam kui 200 investorilt, võlakirjade müüki korraldas just Swedbank.

Märkimisväärne on, et selle äärmiselt kehvasti lõppenud investeeringu juhtimise eest on fondijuhid saanud tasusid kokku oma pool miljonit eurot, selgub saatest.

Katrin Lust küsis selle segadiku kohta selgitust Swedbanki juhilt Robert Kitilt. Lühike lõik, kus pankur üles astub, on tähelepanuväärne, ajakirjanik küsib näiteks, et kuidas on võimalik, et investeeringu alusdokumendid pangast ära kaovad, mille peale pankur vastab lakooniliselt: „Ei kommenteeri“. Ajakirjanik jätkab kõigiti põhjendatud küsimusega – kuidas saab inimene olla kindel, et tema pensioniks kogutud raha olemasolu kinnitavaid dokumente ei taba samasugune saatus, vahest kaovad needki lihtsalt ära? „Ma ei oska seda kommenteerida kuidagi,“ ütleb Kitt. Rumeenia kinnisvaraafääri kohta ütleb pankur ainult, et ei saa seda kuidagi kommenteerida, sest tuleb oodata „nagu tsiviliseeritud maailmas, millal vastav instants oma sõna ütleb“.

„Minu õppetund on see, et suurkoropratsioonid arvavad, meil väikeses eestis saab käituda nagu parun, ja ilma kohtu otsuseta mitte küsimustele vastata,“ nendib Luik. „Need, kes müüvad investeerimisteenust, peavad vastutama, nemad ei saa põõsasse põgeneda,“ rõhutab ta. „Selline komberuum meile ei sobi.“

Luige hinnangul ei saanud ta pügada mitte Swedbanki petuskeemis, vaid pank isegi sattus kelmuse ohvriks, mida ta peaks nüüd tunnistama.