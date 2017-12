Kvalifitseeritud tööjõu puudus paneb Inbanki vaatama Poola suunas

Tänases Foorumi saates tõdesid kuue Eesti panga juhid, et kvalifitseeritud tööjõu puudus on Eestis suur probleem. Inbanki asutaja Jan Andresoo nentis, et Inbank on kaalunud isegi arendusüksuse rajamist Poolasse, et värvata vajalikku tööjõudu.

Saatejuht Andres Kuusk esitas retoriilise küsimuse, kas tõesti on olukord Eesti tööjõuturul selline, et kvalifitseeritud inimest tuleb tikutulega taga otsida. Inbanki rajaja Jan Andresoo ütles, et tõepoolest on Eestis raske leida tarkvaraarendajaid või infotehnoloogiaga sina peal olevaid töötajaid. "Me oleme täna teinud ka otsuseid, et vaatame ringi ja võib-olla peame tegema ka arendusüksuse Poola," tõdes Andresoo.

Coop panga juhatuse esimees Margus Rink lisas, et kui kümmekond aastat tagasi otsiti sobivaid müügimehi, siis nüüd on olukord muutunud ja tühjad on just spetsiifilistema nõuetega ametikohad. "Nagu näiteks IT-tehnikud, riskijuhid ehk tagatubade tegelased," märkis Rink.

Kõik pankade juhid olid üksmeelel, et tehnoloogia valdkonna esindajatest on puudust just seetõttu, et ka teiste sektorite ettevõtted loovad aina rohkem tehnoloogilisi lahendusi. "Tänaseks päevaks on kõik ettevõtted, kui nad veel ei ole, muutumas mingil määral tehnoloogilisteks ettevõteteks, sest nad peavad leidma viisi, kuidas ärimudelit kaasajastada," selgitas SEB panga juhatuse esimees Allan Parik.

Parik möönis, et Eesti on tööjõu eksportija riigist saamas importijaks. "Kui palju see pidurdab ettevõtete kasvu on juba ehk valitsuse ja tööjõupoliitika küsimus," lisas Parik.

Stuudios arutlesid Eesti majanduse üle kuus pangajuhti: Robert Kitt, Allan Parik, Gunnar Toomemets, Erki Kilu, Jan Andresoo ja Margus Rink.