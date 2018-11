LA-s viibiv Simson kohtus Hyperloopi arendajatega: seda tuleks kindlasti Tallinna-Helsingi tunnelis kaaluda

Kohtumisel World Trade Centeri juhiga arutatigi, kuidas Eesti ettevõtjatele sealsel turul veelgi rohkem uksi avada. "Hea näide Eesti ettevõttest, kes on siinsel turul jala maha saanud ja on tegemas tõelist läbilööki, on Digital Sputnik, kes pakub nii riist- kui ka tarkvaraplatvormi filminduses kasutatavatele LED valgustitele ning ettevõte mängib võtmerolli praegu Hollywoodis juurutatavates VR/AR süsteemides. Digital Sputniku loetelu filmidest, kus on kasutatud just nende lahendusi, on juba täna väga muljetavaldav,“ mainis Digital Sputniku juhtidega kohtunud majandusminister.

Lisaks ettevõtjatega kohtumisele väisas minister ka Eesti kogukonda ning külastas Soome peakonsulit Los Angeleses. Simsoni sõnul on Eesti valitsus otsustanud rajada Ameerika läänerannikule konsulaadi, kuid selle asukoht on veel otsustamisel.

„Los Angeleses on 66 konsulaati ja suur hulk aukonsuleid. Soome peakonsul tervitas Eesti otsust rajada läänerannikule Eesti konsulaat ja julgustas meid valima just Los Angelest, mis on kahtlemata üks võimalus. Siin on ka väga aktiivne Eesti kogukond,“ lõpetas Simson.