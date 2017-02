Kehvad teed on üks suuremaid kive, mida Haapsalu linnavalitsuse kapsaaeda ikka ja jälle visatakse. Kui vaadata eelmiste kohalike valimiste eel antud lubadusi, räägib nii mõnigi neist teede-tänavate remondist. Jah, väiksemaid asju ongi tehtud. Viimane suur teeprojekt jääb aga aastasse 2006, kui Karja tänav sai munakivisillutise, mille tarbeks võttis linnavalitsus laenu, kirjutab Lääne Elu.

Rohkem pole ühtegi suurt teeprojekti ette võetud. Ei saagi, sest raha lihtsalt ei jagu ja limiidi viieteistkümneks aastaks täis laenamine teeremondi tarbeks on välistatud, nendib aselinnapea Peeter Vikman.

Paljud linnatänavad on tänaseks jõudnud sellisesse seisukorda, et „rahuldav” on nende kohta väga keeruline öelda.

