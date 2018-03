Lääne-Tallinna Keskhaigla eelarve on ligi 62 miljonit eurot

Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH) nõukogu kinnitas 2018. aasta ligi 62 miljoni euro suuruse eelarve, investeeringute hinnanguline maksumus tänavuseks aastaks on 4,8 miljonit eurot, teatas Raepress.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on Tallinna keskhaiglad tegemas tänavu mitmeid renoveerimistöid ja ehitusi. „Lääne-Tallinna Keskhaigla olulisemad investeeringud käesoleval aastal on Meremeeste korpuses asuva üldkirurgiaosakonna renoveerimine, Pelgulinna sünnitusmaja fassaaditööd ning naistekliiniku sterilisatsiooniosakonna ehitus. Samuti jäävad sellesse aastasse veel viimased osamaksed seoses Mustamäe tervisekeskuse ehitusega ning uroloogiaosakonna renoveerimisega,“ selgitas Mölder.

Abilinnapea sõnul algab sel aastal ka Kopli tervisekeskuse projekteerimine. „Mustamäe tervisekeskus on hästi tööle hakanud ja nii patsientide kui ka töötajate tagasiside on olnud positiivne. Linna soov on rajada sellised tervisekeskused igasse linnaossa ning Kopli tervisekeskuse ehitamisega planeerime alustada juba 2019. aastal,“ sõnas Mölder.

Loe veel

Seotud lood: Tallinna linnavalitsus loodab ravijärjekordade lühenemist

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimehe Imbi Moksi sõnul on kinnitatud eelarve samas suurusjärgus möödunud aasta eelarvega, kuid vajalike investeeringute otstarbeks panustab haigla ka sel aastal. „Ligikaudu pool investeeringute summast eraldatakse ehituse ja renoveerimisega seotud projektidele, teine pool kulub uute meditsiiniseadmete soetamisele ning tarkvaraarendustele,“ sõnas Moks.

„Meditsiiniseadmetest on käesoleval aastal suurim investeering uus kompuutertomograaf, olulised investeeringud on veel ka 3D panoraamröntgen hambaravisse, OCT silmaaparaat, uued endoskoopia seadmed ja hemodialüüsi aparaadid,“ lisas Moks.