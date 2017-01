Läänemaal Kõmsil tegutseva K. Meti traaditööstuse omanikud asutasid vihmaussimulla tootmise ettevõtte ja loodavad veebruaris turule tulla, kirjutab Lääne Elu.

2013. aastal lõid Kõmsi traaditöösturid Mardo Leiumaa ja Aimar Roomets uue ettevõtte, et hakata tootma hobiaednikele vihmaussimulda.

Praeguseks on kolm aastat kestnud katsetamise aeg läbi, välja on töötatud neli mullasegu ja veebruaris loodab ettevõte nendega turule tulla. Väiksemaid partiisid, kokku 15 kuupmeetrit ussimulda, müüs K. Compos katseks maha kevadel ja suvel.

Uue aasta alguses läheb esimene suurem partii ussimulda piiri taha Soome, Eestis algab müük veebruaris. Eestis tuleb konkureerida Läti ussimullaga, üks tootja peale K. Compose on ka Eestis. K. Compos pakub Ussimo nime all kolme mullasegu: toalilledele, taimede ettekasvatamiseks ja püsikute kasvatamiseks, peale selle puhast vihmaussimulda.

„Ise oleme neid kõiki kasutanud ja kõik taimed on alles jäänud,” ütles Mardo Leiumaa.

Esialgu on nelja mullasegu kokkusegamine puhas käsitöö – käsitsi segatakse ja käsitsi pakendatakase. „Kui partiid lähevad suuremaks, tuleb seadmed osta,” ütles Leiumaa.

