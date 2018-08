Lääneriigid hakkavad Hiina investeeringute ees ust kinni lööma

Ligi 40 aastat pärast seda, kui Hiina oma majanduse lääneriikidele avas, on nii Euroopa kui USA astunu samme, et oma uksed hiinlaste investeeringute ees kinni lüüa.

Suured Hiina riigile kuuluvad fondid ning ettevõtted tunnevad jahenemist selgelt, sest USA, Suurbritannia ja Saksamaa on andnud märku oma huvi jahtumisest selle vastu, et nad elujõulisi ettevõtteid omandaksid, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Praegu tunnevad Hiina investorid, et USA on Euroopast oluliselt piiravam.

„Oleme kaubandusalaste hõõrumiste tõttu mures oma planeeritud USA investeeringute pärast,“ kinnitas Hiina 51 miljardi dollari mahus struktuurireformide fondi juht Tony Dong. Dong peab läbirääkimisi umbes 40 investeeringu osas USAs ja Euroopas, milles suurem osa on seotud kõrgtehnoloogiaga. Ta lootis, et 10-12 neist on edukad, kuid on nüüd mures, et UA protektsionism võtab oma osa.

„Praegu tundub, et Euroopasse on mõistlikum investeerida,“ lausus ta lisades, et Euroopa on Hiina jaoks senini väga oluline kaubanduspartner ning nad kontsentreeruvad siin suuremale hulgale vastastikust kasu pakkuvatele investeeringutele.