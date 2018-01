Läbimurre Ukrainas: Eesti diplomaadid saavutasid olulise kokkuleppe, mis aitas veel 21 riiki

Eelmisel nädalal kirjutas Ärileht, et Ukrainaga seotud Eesti ettevõtjaid tabas selle aasta alguses šokk, kui nad avastasid, et riik on Eesti millegi pärast maksuparadiiside nimekirja pannud. Eesti diplomaadid ja ministrid hakkasid kiirelt tegutsema ja tundub, et nüüd on käegakatsutav tulemus käes.

27. detsembri otsus, mis Eesti koos 22 uue riigiga Ukrainas kahtlaste riikide nimekirja asetas, jõustus 1. jaanuarist 2018. See tähendab nimekirjas olevate riikide ettevõtete jaoks kohati väga suuri ebameeldivusi ja suisa võimalikku majanduslikku kollapsit. Loe selle kohta täpsemalt siit.

Välisministeerium kirjeldab aga, mis on selle veidi enam kui nädala ajaga toimunud. Diplomaatiline masinavärk töötas täisvõimsusel. Juba varem oli meie saadik kohtunud ja olukorda arutanud Ukraina presidendi, rahandusministri ja peaministri välisnõunikuga. Viimased arengud on aga väga lootustandvad.

19. jaanuaril kohtus Eesti suursaadik Ukrainas Gert Antsu kohaliku rahandusministeeriumi kantsleriga ning kolmapäeval 24. jaanuaril kõneles ta Ukraina keskpanga finantsjärelvalve osakonna juhataja Ihor Berezaga. Selle kõne järgselt saatis Bereza 24. jaanuaril ringkirja kõigile Ukraina pankadele, milles teatas, et pangad ei peaks võtma oma finantsjärelvalve all olevate riikide aluseks mitte valitsuse 27. detsembri määrust vaid lähtuma varasemast nimekirjast. See tähendab, et Eesti ja Ukraina vahelised finantstehingud peaks saama toimuda varasemal moel. Eesti suursaatkond Kiievis edastas mainitud kirja 25. jaanuaril ka nende poole pöördunud ettevõtjatele, mis peaks lihtsustama tehingute toimimist.

Saatkonnast anti Ärilehele ka teada, et kolmapäeval, 24. jaanuaril, kõneles Eesti suursaadik uuesti ka Ukraina rahandusministeeriumi kantsleriga. Eesti suursaatkond Kiievis aitas korraldada ka Eesti ja Ukraina peaministrite vahelist kõnet ning Eesti peaministri kohtumist Ukraina rahandusministri Oleksandr Danõljukiga Davosi majandusfoorumil.

Eesti suursaatkond Kiievis palub ettevõtetel, kellel on antud olukorrast tingituna endiselt raskusi, pöörduda nende poole.

Kontakt: Puškinska tn 43B, Kiiev, 01901, Ukraina; telefon (380 44) 590 07 80 või e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee

Välisministeerium ja suursaatkond lisavad, et mainitud kohtumised ja kõnelused on kõik peetud selleks, et Ukraina kolleegidele antud olukorda selgitada. Eesti leiab, et on sattunud kõnealusesse nimekirja ekslikult.

Avaldame ka 23. jaanuaril tehtud välisminister Sven Mikseri kommentaari:

"On äärmiselt kahetsusväärne, et umbes 10 päeva eest saime meie tohutuks üllatuseks teada, et Ukraina võimud panid Eesti maksuparadiiside musta nimekirja, ilma igasuguse hoiatuseta," lausus Mikser Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses. "Mis tahes õigustused meie kandmiseks sellesse nimekirja on täiesti alusetud. Seega oleme täiesti hämmeldunud ning juba näeme, et see areng teeb kahju meie majandussuhtele. Loodan, et see lahendatakse igasuguse viivituseta, et sellest ei kujuneks poliitiline probleem. Ilmselgelt küsivad meie (Eesti) meedia ja parlamendi liikmed küsimusi, kuidas hea sõber ja partner saab sedasi käituda. Arvan, et meil pole praegusel hetkel leida häid vastuseid meediale ja poliitilistele jõududele," ütles Sven Mikser.

Maksuparadiiside nimistus 85 riiki

1. jaanuari seisuga on Ukraina maksuparadiiside nimistus 85 riiki. Tumedaga on toodud uued lisandujad. Eesti suutis siis praeguseks hetkeks tekitada olukorra, et kehtib nö vana nimekiri. Seega peaksid rõõmustama teiste seas ka Läti ettevõtjad.