Laevafirmad hüppelise õlleaktsiisi tõusu mõjul Soome turistide arvu vähenemist ei prognoosi

Soome väljaanne Iltasanomat küsis laevafirmadelt, kuidas mõjutab turistide arvu lahja alkoholi aktsiisi hüppeline tõus, millest esimene toimus veebruaris, kuid juulikuust muutub aktsiiside vahe juba 70 protsenti?

Kui praegu on õlleaktsiis tõusnud 9,13 eurole puhta alkoholi kohta, siis juulist tõuseb see 15, 52 eurole.

Laevafirmad nagu Viking ja Tallink hoidusid Soome lehele väga negatiivsete stsenaariumite väljapakkumisest, vaid pigem üritasid rõhuda argumendile, et nii Tallinnas kui laevadel jääb alkohol endiselt odavamaks kui Soomes.

"Viking Line'i reisijate arv on pidevalt kasvanud ning see on tulnud just sihtrühmadest, kellele odav alkoholi hind ei ole määrav nagu pered või rahvusvahelised reisijad. Samuti ei arva me, et enne aktsiisitõusu tekiks mingi suurem õlleralli," ütles Viking Line'i infojuht Christa Grönlund.

Ka Tallink pareeris viisakalt ohtu, et nö õlleturiste aktsiisitõusu järgselt vähemaks jääb. "Tallinnasse ei tulda ainult alkoholi järele," kinnitas kommunikatsioonijuht Marika Nöjd.