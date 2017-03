Lagunenud Nasva sadam sai raha

Saaremaa suurim rannapüügisadam sai PRIA-lt esmase uuendamise jaoks oodatult ligi 200 000 eurot, kirjutab Saarte Hääl.

Nasva jõesadama remondist on kaua räägitud. Keerulised omandisuhted on lahendatud ja Lääne-Saare vald on saanud MTÜ-lt Nasva Jõesadama Ühing hoonestusõiguse 2026. aastani.

Nasva jõesadamat kasutab aga Saaremaa kõige arvukam kalurite kogukond. Kokku on sadamas pea 60 alust.

