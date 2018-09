Läheb tootmiseks. Eesti elektriautotootja sai Rootsis soovitud raha kokku

Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS

Elektriauto Nobe ja Roman Muljar Foto: Ilmar Saabas

Eesti kolmerattalise elektriautotooja Nobe kaasas Rootsis FundedByMe investeerimisplatvormi kaudu enam kui veerand miljonit eurot. Varem on Nobe eestvedaja Roman Muljar öelnud, et selle raha eest saab luua prototüübid. Ettevõttel on plaanis avada Tallinnas väike töökoda juba sügisel.