Läheme EXPO-le, ei lähe EXPO-le: valitsus ei suuda otsustada

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lubab juba kevadest saati iga kuu kohe otsustada, kas Eesti osaleb 2020. aastal Dubai EXPO-l või ei. Novembrisse lükatud valitsuse otsus on nüüdseks taas edasi lükatud, seda puhku uue aasta jaanuarisse, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Poolteist aastat tagasi, 2016. aasta juunis teatas toonane valitsus korduvalt, et Eesti tõenäoluselt ei osale Dubai EXPO-l.

Aasta tagasi valitsus aga vahetus ja ettevõtlusminister Urve Palo võttis tänavu teema uuesti arutada. Ehkki ka tema jõudis kiiresti järeldusele, et Eestil Dubaisse asja pole, tõstsid kisa IT-ettevõtted ja toidusektor, kes leidsid, et erinevalt Itaaliast, kus Eesti käis EXPO-l, oleks Dubais Eesti ettevõtete jaoks ekspordipotentsiaali. Ettevõtted teatasid lausa, et on valmis osavõttu osaliselt ise rahastama.

Minister Palo ehmatas ära ja otsustas ettevõtetega veel nõu pidada, enne kui lõplik otsus langetatakse, ka riigikontrolör Alar Karis kiitis ministri avaldust erasektoriga koostöö plaanimisest.

Alates suvest on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist vastatud ERR-ile iga kuu: järgmisel kuul peaks küsimus valitsuse laual olema, siis otsustatakse. Juulis aga, mil see valitsuse päevakorda võeti, jäeti see viimasel hetkel siiski päevakorrast taas välja ning otsust jällegi ei sündunud.

Viimati vastas majandusministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Tonka septembris, et ilmselt on valitsuse otsust oodata novembris.