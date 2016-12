Läheneb India suurte rahatähtede makulatuuriks muutumise tund

Indias Mumbais ootavad inimesed pangas raha hoiustamise võimalust Foto: Scanpix/ Reuters

Indialastel on kiired ajad. Reede südaööl lõppeb võimalus maksta oma kontodele pankades ja postkontorites kehtetuks tunnistatud 500- ja 1000 ruupialisi rahatähti. Kui see ei õnnestu, on inimestel käes raha asemel värviline vanapaber.