Lähis-Ida kriis: Qatar maksis terrorirühmitusele miljardi, et vabastada kuningliku pere liikmed

Qatar maksis terrorirühmitus Al Qaedale miljard dollarit lunaraha, et vabastada 26 kuningliku perekonna liiget, kirjutavad erinevad meediaväljaanded.

See juhtus 2015. aasta detsembris, kui 26 inimest rööviti Lõuna-Iraagis. Qatari valitsus maksis Iraani ja Al Qaeda Süürias tegutsevatele vägedele miljard dollarit nende vabastamise eest.

See sündmus võiski põhjustada tüli Qatari ja tema kuue olulise diplomaatilise partneri vahel. Saudi-Araabia, Egiptus, Araabia Ühendemiraadid ja Bahrein katkestasid diplomaatilised suhted, sest kahtlustasid Qatari islamistide toetamises. Jeemen, Ida-Liibüa ning Malediivid katkestasid suhted veidi hiljem.

Sellest on saanud suurim diplomaatiline kriis pärast 1991. aastal Pärsia lahes toimunud Lahesõda.

Iraaki jahile

Seltskond oli tulnud legaalselt Iraaki, et sealses Muthanna provintsis pistrikujahti pidada. Koht asub 370 kilomeetri kaugusel pealinnast Baghdadist. Ala on shiidi sõdurite kants, kes teevad koostööd Iraaniga.

Lunaraha üleandmisele lähedal seisnud isik ütles, et seltskonnast 11 olid Qatari kuningliku pere liikmed. Qatar on öelnud, et nad ei toeta Süürias ega mujal ekstremiste. Nad on püüdnud küll toetada sunniidi võitlejaid, kes võitlevad Süüria valitsuse vastu.

Araabia Ühendemiraadid on seisukohal, et Qatar peab tegema tõsiseid pingutusi ja andma garantiisid, et suhted taastuks. Qatarist tulevatele lendudele on Saudi Araabia pannud peale keelu. Sama on teinud nende partnerid, teiste seas Egiptus. Qatar Airways pidi kõik lennud ära jätma. Suleti ka maapiir. Doha Hamadi Rahvusvaheline Lennuväli oli eelmisel nädalal peaaegu inimtühi ja seda just reisipiirangute tõttu.