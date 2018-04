Laidvee: Eesti Raudtee liiklusjuhtimine on naabritest kaugele maha jäänud

Eesti Raudtee investeerib tänavu 34 miljonit liiklusjuhtimise uuendamisse, sest aastaid edasi lükatud süsteemide väljavahetamine on meid naabritest kaugele maha jätnud, kirjutab err.ee.

"Meil on selge mahajäämus, näiteks Läti või Vene raudteest. Seda on kurb tõdeda. Kui vaatame liiklusjuhtimisesüsteemi, mis asub Ust-Luga raudteejaamas või Peterburi raudteejaamas, siis see on võrreldes meiega öö ja päev," rääkis Laidvee err.ee veebisaates "Otse uudistemajast".

"Meil on kahetsusväärselt aastaid lükatud edasi investeeringuid liiklusjuhtimise uuendamisse, mis on täna jätnud meid eelmisesse sajandisse. Vanimad liiklusjuhtimissüsteemid on 60 aastat vanad," lisas ta.

Ettevõtte on riigi ja EL-i vahendite toel seda nüüd parandamas. Tänavune investeeringumaht on 34 miljonit eurot, millest riigifirma omaosalus on umbes kolmandik.

Laidvee on veendunud, et Rail Baltic tuleb ja see ületab ootusi. "Kindlus väljendub selles, et meil on juba praegu Läti ja Leedu raudteega töös ühisprojekt nimega Merevaigurong, mis näitab, et kaup ja nõudlus on piirkonnas olemas."