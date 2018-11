Laimīgu dzimšanas dienu, Latvija! Kumb on majanduslikult edukam, kas Eesti või Läti?

Demograafia on ülioluline väljakutse mitte ainult rännet aga ka rahvastiku vananemist arvestades. Konkurents tööjõu pärast kasvab veelgi olukorras, kus tööpuudus on euroalas langemas pea alla kaheksa protsendi taseme. Enamusel ettevõtetel nii Lätis kui Eestis on täna üha suuremad raskused leida kvalifitseeritud tööjõudu. See olukord ei lähe Euroopa arengute taustal lihtsamaks. Väljakutseks on tuua riiki uusi atraktiivseid investeeringuid, mis looks kõrgema lisandväärtusega töökohti, et sissetulekute konvergents saaks euroala keskmise suunas jätkusuutlikult jätkuda. Palgakasvuga peab käima sammu ka ettevõtete tulude kasv.

Majandusedu hindamisel tuleb analüüsida kindlasti pikemat ajalugu ja ka tuleviku perspektiivi. Kokkuvõttes on mõlemad riigid aastatega jõudsalt lähenenud euroala lõunariikidele elatustasemelt. See on märkimisväärne saavutus. Õigemini suhteliselt uskumatu edu, mida on taasiseseisvuse perioodiga mõlemas riigis saavutatud. Tulles välja algusaastate majanduskaosest kui rubla inflatsioon küündis tuhande protsendini, kütust ei olnud tanklates talvekuudel lihtsalt saada, toidutalongid ja kõik muuoli kaoses. Täna on riigid mitme majandusnäitaja osas võrreldavad juba euroala lõunariikidega. Viimasest vägagi kahjulikust ja valusast majanduskriisist on välja tuldud pealegi madala võlakoormusega ja tööpuudusega. Suure arengutõuke andis kahtlemata Euroopa Liit, ühinemine Nato ja euroalaga. Edu aluseks on koostöö oma peamiste kaubanduspartneritega.

Tänane tugev rahanduse seis on oluline investeerimiskeskkonna atraktiivsuse jaoks, sest heaolu kasv sõltuvad tulevikus väga palju just uutest nutikatest investeeringutest majandusse laiemalt.

Läti on edukas ja kõige kiirema kasvuga riik Baltikumis nii tänavu kui järgmisel aastal. Võtab veidi aega kuni naabrid on Euroopa tööjõuturul keskmiselt samavõrd atraktiivsed kui meie ettevõtete pakkumised. Seniks voolab tööjõudu Lätist pigem Eestisse kui vastupidi. Väike tööjõu voolavus ja heas mõttes mõõduvõtmine käib alati avatud majanduste koostöö juurde. Läti edu on ka Eesti edu. Hea kui naabritel läheb hästi. Läti õlu maitseb ka hästi.