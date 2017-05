Laisk 23-aastane hispaanlanna kaebas tema ülalpidamisest keeldunud vanemad kohtusse

Laisklev noor naine. Foto: Vida Press, Alamy Stock Photo

Hispaania kohus langetas otsuse, mis paljud täiskasvanud lapsed Hispaanias murelikuks teeb. Põhja-Hispaaniast pärit 23-aastane hispaanlanna kaebas oma vanemad kohtusse, sest viimased ei olnud nõus teda enam rahaliselt toetama. Neiu jäi kohtus kaotajaks, sest kohtuniku hinnangul on ta ise oma hädades süüdi ehk liiga laisk, et elatist teenida, kirjutab The Local.