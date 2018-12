Lapikoja perenaine pani oma ettevõtluskogemuse raamatusse

See raamat on Forseli oma sõnul tema jaoks omamoodi hüvastijätt lapikojaga. “Minu viieaastane eksperiment on läbi saamas – suutsin endale tõestada, et ka käsitööettevõtet saab pidada nii, et sellest ära elab,” selgitas ta.

Kuna käsitöömeistri kätes on artroos, siis pole tal võimalik seda padjategu aastateks alles jätta ja juba praegu täidab ta vaid mõne üksiku tellimuse. “Nii ongi see raamat minu kogemuslugu ja tagasivaade neile viiele aastale, mil lapikoda omasin.”

