Lapsporno omamises süüdi mõistetud mees esitas vanglast veidra kohtuhagi

Tundub, et vanglas pakutav toit ei maitse Jared Fogle-nimelisele mehele. Häbistatud endine Subway reklaamnägu nõuab kohtu kaudu kopsakat kahjutasu nii prokuräridelt kui kohtunikelt, kes ta vangi saatsid. Milles ta siis neid ka süüdistab? Sellest kirjutab Celebrity Networth.

Tuletame meelde, et tegemist on lapsporno omamise süüdistusega 15 aastaks trellide taha saadetud mehega. Ta on viimasel aastal sisse endnud mitu kohtuasja, aga viimane neist on tõeline pärl. Fogle väidab, et riiklikud süüdistajad rikkusid ta elu, kui need tema lapspornojuhtumi kohtusse viisid. Vanglas on tal aga palju aega. See võimaldas tal tulla mõttele, et esitada võiks 57 miljoni dollari suuruse hagi kohtunike ja prokuröride vastu, kes olid tema süüdi mõistmisega seotud.

Fogle väidab, et ta mõisteti valedel alustel süüdi. 57 miljonit, mida ta nõuab, on tema sõnul kolm korda suurem summa, kui see, mille ta oma reputatsiooni ja karjääri kaotusega sai. 2015. aastal vangi määratud mehe süüdistus oli täpsemalt lapsporno omamine ja maksmine selle eest, et alaealisega seksuaalvahekorras olla.

Fogle tunnistas end süüdi, kuid nüüd palub näiteks teda süüdi mõistnud kohtuniku taandada. Ta usub, et naine oleks pidanud end ise taandama, kuna tal on teismelised tütred. Tema palvet ei võetud arvesse. Fogle soovib vanglast vabaneda ja see on tõenäoliselt seotud rünnakuga, mille tegi tema suhtes kaasvang Steve Nigg. Viimane ründas 40-aastast Foglet vägivaldselt, sest teised vangis pidasid teda kuulsaks ja oluliseks inimeseks. Fogle on pidevas ohus ehkki 61-aastane Nigg viidi teise vanglasse.