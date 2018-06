Lars Trunin: praegune euroala pangaülekannete süsteem on aeglane, kulukas ja ajale jalgu jäänud

TransferWise’i tootejuhi Lars Trunini sõnul on välkmaksed olnud Ühendkuningriigis igapäevased juba 2008. aastast – nüüd on aeg euroalal järgi jõuda.

Näitlikustamiseks on hea võrrelda pangaülekannet postiteenusega. Mõned sajandid tagasi viisid kirja kohale härrad hobusel, eelmisel sajandil täitsid sama ülesannet rongid ja lennukid. Täna saadame e-kirju ja kasutame äppe, nagu Messenger või Slack. Me isegi ei kahtle, et saadetud sõnum ühest maailma otsast teise sekunditega kohale jõuab. Maksetega on paraku teisiti. Selleks, et saata laupäeval raha Saksamaale, on meil kiirem istuda autosse, sõita ise kohvriga kohale ja anda see üle.

Olgugi, et ettevõtted ja makseteenuse pakkujad on huvitatud välkmaksetest, on infrastruktuuri puudumine kõige suurem takistus välkmaksetele üleminekul. Sul võib olla ükskõik kui äge auto, aga kui teed pole, ei saa sellega sõita. Välkmaksed on mitmeid aastaid kasutusel olnud väljaspool eurotsooni, näiteks Taanis, Rootsis ja Ühendkuningriigis. Oleme TransferWise’iga Ühendkuningriigis tõestanud, et see on tehniliselt võimalik ja on ainult aja küsimus, millal euroala järgi jõuab. Euroopa-suurune laev keerab aeglaselt, sest Euroopas on 19 riiki, kes selle ühe valuuta üle otsustavad ja pikalt kaheldi, kas inimestel seda päriselt vaja on. Nüüdseks on seatud eesmärk, et raha saaks edastada sekunditega mitte ainult ühes riigis, nagu Põhjamaades või Inglismaal, vaid üle terve euroala.