Lasnamäes nähakse suurt potentsiaali, sellele ennustatakse Manhattanlikku tulevikku

Konverentsi esinejad keskendusid oma esitlustes Lasnamäe koostoimele ning sidususele teiste pealinna piirkondadega, linnaosa vabade alade korrastamisele, elamufondi perspektiivsele renoveerimisele ja elanikele kaasaegse ning mugava linnakeskkonna loomise küsimustele.

Kunstiakadeemia professor Andres Alveri ning tema kolleeg Toomas Tammise nägemus oli üsna sarnane Baltimaade suurima Smart City kompleksi esindaja Ants Pilvingu nägemusega Lasnamäe tulevikust.

Pildi- ja videomaterjalid nende esitlustes osundasid urbanistliku nägemust: elamukomplekside ja ärikeskuste kaasaegne arhitektuuriline lahendus sümbioosis rohe aladega ja avaliku üldkasutatava ruumiga, mis vastavad praeguse ja tulevaste põlvede vajadustele. "Lasnamäe potentsiaal on tohutu suur," märkis oma kõnes professor Andres Alver.

Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva-Skuratovski ütles, et need objektid, mis valmivad 2019. aastal - Pae promenaad ja Priisle park -näitavad tänapäevase linnaruumi visuaalset kuvandit, mis on samaaegselt multifunktsionaalne ja atraktiivne.

Väikeste linnaaedade võimalikku kaasaegse arengu ja lahendusvariante tutvustas kodanikuühenduse "Lasnaidee" juht Maria Derlõš, kes tänu linnaaianduse armastajatele ja entusiastide ühisetele jõupingutusele suutis Laagna raamatukogu ette luua Lasnamäe esimese kogukonnaaia.

Viimasel ajal linnaaiad on muutunud üle maailma väga populaarseks ning paljud arendajad peavad selliste aedade loomist sisehoovides või lausa elamukompleksi katustel tänapäeva põlvkonna elustiiliks.

"Varsti tekkib Tallinnas esimene park, kus projekti järgi on ette nähtud kogukonnaaia loomine. On tore, et Lasnamäe linnaosa on esimene, kes seda teeb ja võib-olla aasta pärast valmib Priisle pargi esimene saak, " ütles Maria Derlõš.