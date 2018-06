Lasse Lehis: kohtutäiturid nuumavad ennast pisikeste trahvidega, mille inimesed lihtsalt unustavad õigel ajal maksta

Maksumaksjate liidu juht Lasse Lehis ei näe otsuses probleemi maksumaksjale, sest sissenõudmise kulu kataks ära võlale lisatud intress. „Kui maksuamet täidab praegu maksuvõlgu, siis seal on küllaltki krõbe intress. Keegi pole küll arvutanud, aga võib väita, et see intress katab sissenõudmise kulud ära,” ütles Lehis. „Teine asi on see, et kohtutäiturid nuumavad ennast pisikeste trahvidega, mille inimesed lihtsalt unustavad õigel ajal maksta. Maksuameti puhul seda ei ole,” ütles Lehis.

Näitena toob ta maamaksu, mille miinimumsumma on viis eurot ja mis määratakse kümnetele tuhandetele inimestele, kuid kes sageli lihtsalt unustavad maksta. „Sellele lisatakse otsa nüüd 15–20 eurot kohtutäituri tasu. Sisuliselt on see sotsiaalabi, kus leitakse lollid, kellelt raha kokku korjata, et sellega kompenseerida kohtutäiturite muud tööd, mille tasu on väike, aga töökulu suur – näiteks elatised ja väljatõstmised. Praegu maksavad selle kinni need, kes on unustanud oma praktimistrahvid õigeaegselt maksta. Tulevikus peaks ilmselt riik hakkama pankrotihalduritele selle eest toetust maksma. Lõppude lõpuks keegi ikkagi maksab kinni. ” ütles Lehis.