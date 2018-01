Läti ajaleht: Rail Balticu koordinaator raiskab „strateegia“ väljatöötamiseks suuri summasid

Rail Balticu koordinaatori RB Raili uus pea poole miljoni euro mahus hange näeb ette kommunikatsioonistrateegia ehk siis avalikkusele projekti esitamise strateegia väljatöötamist, kuid sama teenuse on ettevõte juba eelmise, alles 2016. aasta sügisel hankega tellinud, kirjutab Läti ajaleht Latvijas avīze.

Uue hanke võitja peab ette valmistama strateegia, kuidas kõiki Rail Balticuga seotud vastuolulisi küsimusi avalikkusele õigesti esitada.

Hanke eeldatav maksumus on 420 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Ajaleht kirjutab, aga et tegelikult peaks see möödapääsmatult vajalik dokument juba RB Rail ASi käsutuses olema ja see on valminud hiljuti.

Riigihangete järelevalve büroo andmetel toimus 2016. aasta septembri alguses väga sarnane hange. Kuid aasta ja kolm kuud hiljem on millegipärast tarvis uut strateegiat, kuigi projekt ise ei ole muutunud.

Ajaleht kirjutab, et vaatamata RB Raili juhi Baiba Rubesa lubatud avatusele ja läbipaistvusele ei taha ettevõte varasema lepingu kehtivusaega avaldada. Firma pressiesindaja Ilze Rassa märgib vaid, et leping hakkab lõppema. Samas ei eita Rassa, et varasema, umbes 60 000 eurot maksma läinud hankega peaks ettevõtte kommunikatsioonistrateegia juba olema välja arendatud.

Eelmine hange oli ette nähtud strateegia kujundamiseks aastateks 2016-2019, samas kui uus, kolme aasta jooksul enam kui kaheksa korda suurema summa kulutav hange peaks uue avalike suhete strateegia koostama aastateks 2020-2026. Samas ei selgitanud ettevõte, miks ei kasutata vana strateegiat ning milleks on tarvis koostada uus, oluliselt kallim dokument.

Vaatamata lubatud läbipaistvusele teatas pressiesindaja, et „kommunikatsioonistrateegia on ettevõttesisene dokument ega kuulu seetõttu avalikustamisele".