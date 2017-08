Läti aktsiad galopeerisid Eesti omadest mööda

Eesti aktsiaturul on igati kena tõus, on lõunanaabritel see säravam.

Aastaga on Eesti aktsiad tõusnud OMX Tallinn indeksi näol 21,9 protsenti, mis on hea tulemus. See jääb siiski kaugelt Läti OMX Riia indeksi varju, kus aktsiad on tõusnud 57,5 protsenti.

Mis ime on tabanud Läti aktsiaturgu, kus aktsiatesse investeerimine pole kunagi olnud kuigi populaarne?

„Läti põhinimekiri on üsna lühike seega mõistlik on vaadata igat aktsiat eraldi võttes arvesse kapitaliturgudel toimuvat nii regionaalselt kui globaalselt,“ kommenteeris Andres Suimets Swedbankist. „Nii nagu globaalsed on ka teised Balti börsid olnud väga tugevad. Suure osa Riia börsi viimase 12 kuu käibest moodustab Latvijas kuģniecība ning konkreetsemalt tehingud möödunud kuul kui suuraktsionär Vitol suurendas oma osalust pea 70%-ni ettevõttest. Sellele järgnes kohustuslik väljaostupakkumine tasemelt 0.71€ mis on umbes 50% kõrgem võrreldes tasemega kus aktsia sellel aastal keskmiselt kaubelnud on.“

„Olainfarm mida me ka ise analüüsime on olnud samuti tugev, seda on toetanud ettevõtte tulemused, väljakuulutatud dividend ning paika pandud tulevane dividendipoliitika,“ jätkas ta. „Grindeksi aktsiahinda on samuti toetanud head tulemused mis on kohalike investorite hulgas ostuhuvi tekitanud. SAF Tehnika on olnud aktiivne äriarendusse panustamisel ning ettevõtte tulemused on aastases võrdluses olnud tugevad.“

Läti ravimistootja aktsia Grindeks on aastaga kallinenud reede pärastlõunaks sada protsenti. Teise Riia börsil leiduva ravimistootja Olainfarmi aktsia on aastaga juurde võtnud 40 protsenti.

Latvijas kuģniecība ehk eesti keeles Läti Merelaevanduse aktsia on aastaga tõusnud 39 protsenti.

SAF Tehnika aktsia tõusis aastaga 81 protsenti.

Riia börsi põhinimekirja ainus "pidur" on HansaMatrix, mis on aastaga tõusnud kuus protsenti.