Läti analüütik: Lidli tulek ähvardab majandust tõsiste tagajärgedega

Saksa odavpoodide keti Lidl tulek mõjutab otseselt nii jaekaubandust kui turgu tervikuna, kinnitas DNB panga ökonomist Pēteris Strautiņš.

Tema sõnul hakkavad jaemüüjad paigutama lettidele odavamaid kaupu ning see mõjutab Läti majandust, vahendab Läti Delfi analüütiku Läti televisioonis öeldut.

Strautiņši sõnul hinnad langevad, kuid Läti tootjatele tähendab see meeldetuletust, et nende tulevik on eksport.

„Sellel on tõsised tagajärjed, mis ei ole kõikidele meeldivad, kuid kõigi eelduste kohaselt [Lidli tulek] kiirendab protsesse,“ kinnitas ta.