Läti finantsinspektsioon ABLV panga kriisist: on tõenäoline, et kliendid saavad kogu raha tagasi

Läti finantsinspektsiooni osakonnajuhid peavad ABLV panga kriisi kergemaks kunagisest Parex Banki krahhist. Fotol vasakul regulatsiooni- ja statistikaosakonna juht Ludmila Vojevoda ja vastavuskontrolli osakonna direktor Maija Treija. Foto: Taavi Sepp

Läti finantsinspektsiooni juhid tõdesid, et ABLV panga olukorda ei saa võrrelda Parex Banki kunagise saagaga. Nad on optimistlikud, et kliendid saavad kriisi langenud ABLV pangast raha kätte.



ABLV klientide hoiustest on Eesti klientide raha umbes miljon eurot ehk 0,3%. ABLV panga võlakirju on Eesti investorite käes kahe miljoni euro väärtuses. See on alla 0,4% panga võlakirjadest.