Läti finantsjärelevalve: Swedbank on miljardite eurode pesemise eest juba trahvi ära maksnud

Putinš kinnitas, et inspektsiooni arutab täna ilmsiks tulnud andmeid pankadega, kuid praeguse info põhjal võib öelda, et see on mineviku asi, vahendab Läti Delfi.

„Inspektsioon on Swedbanki juba sisekontrolli puudujääkide eest karistanud ning tänaseks on pank kõik varem välja toodud puudused kõrvaldanud. Lisaks on Swedbank sulgenud kõik mitteresidentide kontod. Kui selgub, et osa Danske Banki vahendeid on seotud rahapesuga, selgitame välja, kui palju pankasid veel selles osalised on olnud,“ rääkis Putinš.

Läti peaminister Māris Kučinskis seevastu kinnitas, et Swedbanki kohta käivat informatsiooni on tarvis kontrollida. „Iga kuritegu peab uurima olenemata sellest, millal see aset leidis,“ lausus ta.

Läti finantsjärelevalve trahvis Swedbanki 2016. aastal 1,4 miljoni euroga, sest firmasisesed kontrollsüsteemid on puudulikud ning samuti oli probleeme probleemid dokumentatsioonis.