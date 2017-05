Läti firma muretseb Eesti palgakasvu pärast

Läti tugiteenuste firma Runway International kasvatas kasumit kolmandiku võrra. Küll aga ei ole ettevõttele meelt mööda palkade kiire kasv, kirjutab Äripäev.

Ettevõtte majandusaasta aruandest selgub, et tugiteenuseid (BPO) pakkuva Runway International OÜ müügitulu suurenes 2016. aastal (eelneva aastaga võrreldes) 5 protsenti, 3,43 miljoni euroni. Ärikasum suurenes 63 049 euro võrra, 282 137 euroni (+29 protsenti).

Ettevõtte keskmine töötajate arv vähenes 2016. aastal (2015. aastaga võrreldes) 17 võrra, 148ni. Käive töötaja kohta kasvas 17 protsenti 23 180 euroni. Keskmine brutotasu tõusis 10 protsenti 1069 euroni kuus.

Ettevõte kirjutas tegevusaruandes, et Eestis on palgakasv liiga suur ning kvalifitseeritud töötajaid on aina raskem leida. „2017. aastal on meie peamiseks väljakutseks suurendada oma müügitulu ja töötajate arvu nendes samades ebarealistlikes palgakasvu tingimustes.“

