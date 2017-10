Läti kaalub Air Balticu täielikku erastamist

Läti transpordiministeerium kaalub lennufirma Air Baltic strateegilise investori kaasamise pakkumisi ega välista ka ettevõtte täielikku erastamist, kirjutab Läti Delfi.

Transpordiministeeriumi kantsler Kaspars Ozolinš kinnitas, et lennufirma investori leidmine on praegu peamine küsimus. Rahvusvaheline konsultatsioonifirma Lazard Freres on Ozolinši sõnul teinud ära suure töö selgitamaks välja, millised on lennufirma arengu tagamiseks potentsiaalsed strateegilised partnerid.

Siin on Ozolinši sõnul üks oluline nüanss. Nimelt peab riik suurima aktsionärina ettevõtte arengu eest hoolitsema, sest just aktsionärid investeerivad ettevõtte arengusse. Samas tuleb järgida euroreegleid, mille kohaselt riigi investeeringud on riigiabi.

Riigiabi ei ole Ozolinši sõnul võimalik ettevõtte arenguga siduda, mistõttu tuleb turutingimustel ettevõtte arenguks leida strateegiline investor. „Riigil on raske olla efektiivne aktsionär, sest reeglid ei luba selliseid investeerimisvõimalusi nagu on erainvestoril,“ selgitas Ozolinš.

Valitsuse eesmärk oli leida strateegiline investor enne selle aasta 3.novembrit. Ozolinši kinnitusel on konsultatsioone ja läbirääkimisi peetud ligi 95% maailma lennufirmadega. Praegu analüüsitakse olemasolevaid ettepanekuid. Ozolinši sõnul on kõige olulisem sünergia potentsiaal, strateegilise partneri nägemus ning lennufirma edasine areng.

„Meie jaoks on oluline, et Lätis ja Baltikumis tervikuna säiliks 2016. aasta sihtkohtade arv ning Riia lennujaam jääks baaslennujaamaks,“ rääkis Ozolinš.

Ozolinši sõnul on neil strateegilise investori osas mitmeid kandidaate, kes on teinud konkreetse ettepaneku ning on üsna tõenäoline, et juba lähiajal saab ettepanekut tutvustada ning selle valitsusele kinnituseks esitada.

Küsimusele, kas mõni neist konkreetsetest ettepanekutest näeks ette ka lennufirma täielikku erastamist, vastas kantsler, et selline võimalus on tõesti olemas. „Teoreetiliselt on selline võimalus olemas. Kui näeme, et investor on kogu riigiosaluse saamisel valmis meie tingimusi täitma, siis miks seda mitte teha. See tagaks ettevõtte arengu ning vähendaks oluliselt maksumaksja raha kulutamise riski,“ lausus Ozolinš.