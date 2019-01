Läti karditootja kogus Eestist plaanitust oluliselt suurema investeeringu

"Otsustasime osaluspõhise ühisrahastuse kasuks peamiselt põhjusel, et soovisime oma suurprojekti kaasata just Baltikumi investoreid. Kuna kodumaal Lätis on ühisrahastuskeskkond keeruline siis leidsimegi väljapääsu koostöös Fundwise-iga," rääkis Blue Shock Race tegevjuht Artis Daugins.

Dauginsi sõnul sooviti kaasata investoreid osaluspõhiselt ka seetõttu, et nõnda kujundatakse endale toetav ring investoritest, kes on mõnes mõttes ka ise nende kaubamärgi esindajad ning saavad selle eduloole kaasa elada.

Seekordse Fundwise'i ühisrahastusvooru esimene lõpetaja tahab kogutud 132 200 eurot investeerida tootmise laiendamisse, täitmaks muuhulgas Lähis-Idast tulnud suurtellimusi. Blue Shock Race’i tegevjuht Artis Daugins lubas novembris, et elektrikardirada tehakse varsti ka Tallinna.

Fundwise'i tegevjuhi Henri Laupmaa sõnul ei tulnud projekti edukus üllatusena, sest nii originaalne kontseptsioon kui ka turupotentsiaal kõnelesid enda eest.

"Tegu on igas mõttes win-win projektiga: Blue Shock Race sai piisavalt uusi investor-osanikke, et anda oma tegevusele korralik tõuge ning samas vaatas kampaaniat viimase kuu jooksul 2600 inimest Lätis, mis aitab meil kanda kinnitada sealsetes investeerimisringkondades," rääkis Laupmaa.

Kuigi täpsed numbrid veel puuduvad, tuli laias laastus kolmandik Blue Shock Race investoreid Eestist ning kaks kolmandikku Lätist.

Lisaks Bluse Shock Race’ile on praegu ühisrahastuses kodumaine ilubränd Vestige Verdant, mis on tänaseks kogunud juba koguni 151% eesmärgiks seatud 100 tuhandest eurost.