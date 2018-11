Läti karditootjad tahavad asutada Tallinna uue meelelahutuskeskuse

„Blue Shock Race on alles idufirma,” ütleb ettevõtte tegevjuht Artis Daugins alustuseks. Kuid nende plaanid on suured: Daugins loodab mõne aja pärast näha oma elektrikarte kihutamas kogu maailma kardikeskustes. Lõpusirgel on juba kavatsus avada elektrikardikeskus Dubais.

Et oma grandioossetesse plaanidesse investoreid kaasata, on Daugins otsustanud käed lüüa Eesti ühisrahastusplatvormiga Fundwise ja loodab selle kaudu saada sadu tuhandeid eurosid.