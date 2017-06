Läti kaupmehed paluvad Euroopa Komisjonilt kassaaparaatide reformis abi

Läti Kaupmeeste Liit kohtub täna Euroopa Komisjoni esindajatega, et paluda nende sekkumist kassaaparaatide süsteemi reformi. Eurokomisjoni abile loodavad eriti väike- ja keskmised kaupmehed, kinnitas Läti raadiouudistele kaupmeeste liidu juht Henrik Danusevic.

Varem on kaupmehed pakkunud süsteemi üle kontrolli suurendamiseks välja rea efektiivseid ning ka odavamaid kassaaparaate ja süsteeme, kuid Läti rahandusministeerium ei soovi juba poolteist aastat reformi peamisi printsiipe kinnitada, vahendab LSM.lv.

Danusevici sõnul on liit esitanud kaebuse, sest sertifitseerimise kulud on riigile liiga kõrged- kassaaparaadid kallinevad 2,5 korda ning teenindus 3,5 korda. Samas on ta nõud, et maksuametiga tuleb kassaaparaatide parandamise süsteemis kokkuleppele jõuda.

Varem on kirjutatud, et Läti kaupmehed on kassasüsteemide reformi pantvangid. Paika on pandud tähtajad ja nõuded, aga sertifitseeritud kassaaparaate ei ole. „Uutele nõuetele vastavate kassaaparaadid oleks pidanud olema kasutusel selle aasta algusest. Kuid ükski ettevõte ei ole seda teinud, sest keegi ei ole neid veel endale soetanud. Mullu septembris loodi kassaparaadide sertifitseerimise üksus, mis peaks aparaatide uutele normidele vastavust kontrollima, kuid seni on sertifitseeritud vaid üks kassasüsteemi mudel ning mitte ühtegi kassaaparaati. Seega kasutavad kõik vanu,“ rääkis liidu tegevdirektor Zane Štolcere.

Maksuamet ei eita, et maksude kõrvalehoidmise eesmärgil kassaaparaatidega manipuleerimist on tuvastatud harva. Mullu oli selliseid intsidente vaid 18. Kuid maksuamet usub, et see on vaid jäämäe tipp ning kassaaparaatidele seatud rangemad nõuded aitavad pettustega võidelda.

Kaupmeste liidu arvutuste kohaselt läheb uutele kassaaparaatidele üleminek maksma 70 miljonit eurot. Selle maksavad kinni kliendid.