Läti kehtestab piirangud põllumaa ostule: ostja peab oskama riigikeelt ning elama Lätis

Läti parlament Seim toetas täna ettepanekut, et põllumajandusmaad saavad riigis osta vaid inimesed, kes valdavad läti keelt asemel „A“.

Maad osta sooviv isik peab olema suuteline rääkima riigikeeles oma edasistest plaanidest ostetava maaga ning vastama munitsipaalkomisjoni küsimustele, vahendab Läti Delfi. Nõue hakkab kehtima ka kõikidele lätlastele.

Et piirata välismaalaste poolt maa kokkuostu, lisatakse reeglitesse, et maatükke ei saa osta teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, kes ei ela alaliselt Lätis. Samas toob Delfi välja, et uued ettepanekud ei sisalda maaostu keeldu näiteks venemaalastele või hiinlastele.

Et juba eos fiktiivsete tehingute vastu võidelda, hakkab tuleva aasta 1. jaanuarist kehtima kord, et maatüki omanikumuutus kantakse kinnistusraamatusse alles pärast seda, kui kohalik omavalitsus on selleks loa andnud.

Omavalitsused võivad põllumajandusmaa anda väljaostuõigusega rendile. Maa võib välja osta neljandal aastal, rendile anda 12 aastaks tasuga 4,5%-katastriväärtusest. Maa väljaostule võib pretendeerida isik, kes alustas maa põllumajanduslikku kasutamist aasta jooksul pärast rendilepingu sõlmimist.